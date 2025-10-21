Vorteilswelt
Geier neuer Stadtrat

Rezepte gegen die größte Vertrauenskrise seit 1945

Kärnten
21.10.2025 19:00
Julian Geier wurde von Landeshauptmann Peter Kaiser angelobt.
Julian Geier wurde von Landeshauptmann Peter Kaiser angelobt.(Bild: Tragner Christian)

Julian Geier ist neuer Stadtrat der VP. Statt dubioser Schlagzeilen will er in Klagenfurt mehr Ehrlichkeit. „Wir erleben die größte Vertrauenskrise seit Bestehen der zweiten Republik. Mehr Ehrlichkeit ist ein gutes Rezept dagegen.“

Wegen einer Physiotherapie für Peter Kaiser musste man im Gemeinderatssaal etwas warten, dann hat der Landeschef persönlich den neuen VP-Stadtrat Julian Geier angelobt. Max Habenicht bleibt dem Gemeinderat erhalten.

„Klagenfurt ist seit 66 Jahren meine Heimat“, sagte Peter Kaiser vom Podium aus. „Die Leute brauchen mehr denn je die richtige Orientierung. Optimismus zählt. Wir leben in diesen fünf Prozent der Welt, die es in der Hand haben, alles gut gestalten zu können. Die Koralmbahn wird eine Jahrtausendchance. In Kärnten und der Steiermark haben wir 83.000 Studenten. Viele können auch in Klagenfurt studieren.“

Julian Geier mit Freundin Jana und Sohn Theodor.
Julian Geier mit Freundin Jana und Sohn Theodor.(Bild: Tragner Christian)

Die Welt wird gerade neu aufgeteilt. „Viele Autokraten pfeifen auf große Bevölkerungsschichten. Wir müssen dem aufrecht, klar und selbstbewusst entgegentreten. Klagenfurt kann das“, meint der Landeschef.

Mehr Ehrlichkeit statt Schlagzeilen
Julian Geier freut sich auf seine neue Aufgabe. „Vieles ist zerstört, statt aufgebaut worden. Wenn wir Sparsamkeit verlangen, müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Die Führung beginnt oben. Wir erleben gerade die größte Vertrauenskrise in die Politik seit Bestehen der zweiten Republik. Die Menschen schämen sich für dieses Rathaus – oder besser gesagt Ratloshaus. Das muss aufhören. Probleme wurden jahrelang auf- und weggeschoben. Jetzt ist die Zeit zum Anpacken. Wir brauchen keine Schlagzeilen, sondern Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit. Wir sollen nicht Dinge versprechen, die wir nicht halten können. Für die Koralmbahn fehlen der Stadt die Konzepte. Klagenfurt soll dennoch zur Lokomotive im Alpen-Adria-Raum werden.“

Auch Alt-Bürgermeister Harald Scheucher und der langjährige Stadtrat Walter Zwick waren ...
Auch Alt-Bürgermeister Harald Scheucher und der langjährige Stadtrat Walter Zwick waren Ehrengäste.(Bild: Tragner Christian)

Ehrenringträger war Ehrengast
Auch Alt-Bürgermeister Harald Scheucher war bei der Angelobung von Julian Geier geladen, zwischen 1997 und 2009 war der einst mächtige VP-Politiker Stadtchef in Klagenfurt. Unter Scheucher wurden das Einkaufszentrum City Arkaden, der Lakeside Park, das Möbelhaus Ikea und das Wörtherseestadion eröffnet sowie das Schloss Maria Loretto zurückgekauft. Am 23. September feierte Scheucher seinen 85. Geburtstag.

„Ich halte nur das Beste von Geier. Ein ruhiger, kompetenter, fähiger Mann, der im Stadtsenat eine breite Plattform kriegen wird. Ich traue es ihm zu. Auch das Bürgermeisteramt würde ich ihm wünschen“, singt er ein Loblied. Zur aktuellen Stadtpolitik will Scheucher kein Wort sagen. VP-Landeschef Martin Gruber traut er viel zu.

Klagenfurt hat nur fünf Ehrenring-Träger, Scheucher ist einer davon. Auf große Reisen geht er nicht mehr: „Ich habe die Welt gesehen, bin nur öfters in Julisch-Venetien.“

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten

Folgen Sie uns auf