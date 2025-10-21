Rezepte gegen die größte Vertrauenskrise seit 1945

Mehr Ehrlichkeit statt Schlagzeilen

Julian Geier freut sich auf seine neue Aufgabe. „Vieles ist zerstört, statt aufgebaut worden. Wenn wir Sparsamkeit verlangen, müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Die Führung beginnt oben. Wir erleben gerade die größte Vertrauenskrise in die Politik seit Bestehen der zweiten Republik. Die Menschen schämen sich für dieses Rathaus – oder besser gesagt Ratloshaus. Das muss aufhören. Probleme wurden jahrelang auf- und weggeschoben. Jetzt ist die Zeit zum Anpacken. Wir brauchen keine Schlagzeilen, sondern Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit. Wir sollen nicht Dinge versprechen, die wir nicht halten können. Für die Koralmbahn fehlen der Stadt die Konzepte. Klagenfurt soll dennoch zur Lokomotive im Alpen-Adria-Raum werden.“