Sie weckt Hütte in Nockbergen aus dem Winterschlaf

Darüber werden sich besonders Wintersportler freuen. In der Innerkrems wird nach vierjähriger Pause endlich wieder die Jauchza Hütte bewirtschaftet. Denn Eigentümer Gerhard Mosser hat eine Pächterin für die Einkehr gefunden.
„Ich war damals in der Gegend und so fasziniert von dieser Bergwelt. Zufällig habe ich gehört, dass die Hütte einen Betreiber sucht“, erzählt Maria Hartl aus Bayern. Die 39-Jährige, die in dieser Zeit noch für Großfirmen wie Microsoft und Amazon auch als IT-Managerin arbeitete, begab sich zurück in ihre Heimat. „Ich saß damals in einem Meeting und mir ging diese Hütte einfach nicht mehr aus dem Kopf. Es war offenbar Zeit für neue Wege“, erzählt sie ehrlich.
Und so bewirtschaftet sie seit Juli die Jauchza Hütte voller Leidenschaft. „Ich stamme aus einer bäuerlichen Familie. Ich weiß also, worauf ich mich hier einlasse“, so die motivierte Wirtin, die ihre ersten Sommermonate als „sehr lehrreich, intensiv, schön“ bezeichnet. „Es freut mich, Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, will die 39-Jährige einen Platz zum Runterkommen schaffen. Hartl betreibt die Hütte alleine: „Hier herrscht Frauenpower. Natürlich habe ich aber auch helfende Hände.“
Endlich wieder Einkehrmöglichkeit am Berg
Im Winter hat die Hütte, wo Appartements und ein Chalet mit insgesamt 20 Betten zu finden sind, ab 27. Dezember für Wintersportler geöffnet: „Dieser Energieplatz ist optimal, wir verfügen über viele Tourenrouten auch über eine präparierte Piste für Skitourengeher und Rodler.“
Hartl will auch Seminare, Teamevents, Feste veranstalten. „Die Hütte verfügt über einen großen Raum, der sich ideal für beispielsweise Yoga-Sessions anbietet“, freut sich die Hüttenwirtin, die bei Gerichten auf regionale und saisonale Küche setzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.