Sie weckt Hütte in Nockbergen aus dem Winterschlaf

„Ich war damals in der Gegend und so fasziniert von dieser Bergwelt. Zufällig habe ich gehört, dass die Hütte einen Betreiber sucht“, erzählt Maria Hartl aus Bayern. Die 39-Jährige, die in dieser Zeit noch für Großfirmen wie Microsoft und Amazon auch als IT-Managerin arbeitete, begab sich zurück in ihre Heimat. „Ich saß damals in einem Meeting und mir ging diese Hütte einfach nicht mehr aus dem Kopf. Es war offenbar Zeit für neue Wege“, erzählt sie ehrlich.