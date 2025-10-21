Vorteilswelt
Erst IT, dann Wirtin

Sie weckt Hütte in Nockbergen aus dem Winterschlaf

Kärnten
21.10.2025 18:00
Maria Hartl bewirtschaftet die Jauchza Hütte (1900 Höhenmeter) in den Nockbergen.
Maria Hartl bewirtschaftet die Jauchza Hütte (1900 Höhenmeter) in den Nockbergen.(Bild: Hartl)

Darüber werden sich besonders Wintersportler freuen. In der Innerkrems wird nach vierjähriger Pause endlich wieder die Jauchza Hütte bewirtschaftet. Denn Eigentümer Gerhard Mosser hat eine Pächterin für die Einkehr gefunden.

„Ich war damals in der Gegend und so fasziniert von dieser Bergwelt. Zufällig habe ich gehört, dass die Hütte einen Betreiber sucht“, erzählt Maria Hartl aus Bayern. Die 39-Jährige, die in dieser Zeit noch für Großfirmen wie Microsoft und Amazon auch als IT-Managerin arbeitete, begab sich zurück in ihre Heimat. „Ich saß damals in einem Meeting und mir ging diese Hütte einfach nicht mehr aus dem Kopf. Es war offenbar Zeit für neue Wege“, erzählt sie ehrlich.

Und so bewirtschaftet sie seit Juli die Jauchza Hütte voller Leidenschaft. „Ich stamme aus einer bäuerlichen Familie. Ich weiß also, worauf ich mich hier einlasse“, so die motivierte Wirtin, die ihre ersten Sommermonate als „sehr lehrreich, intensiv, schön“ bezeichnet. „Es freut mich, Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, will die 39-Jährige einen Platz zum Runterkommen schaffen. Hartl betreibt die Hütte alleine: „Hier herrscht Frauenpower. Natürlich habe ich aber auch helfende Hände.“

Maria Hartl aus Bayern ist die Hüttenwirtin der Jauchza Hütte.
Maria Hartl aus Bayern ist die Hüttenwirtin der Jauchza Hütte.(Bild: Hartl)
Ein einzigartiger Blick in die Bergwelt wartet auf die Gäste.
Ein einzigartiger Blick in die Bergwelt wartet auf die Gäste.(Bild: Hartl)
Unzählige Wanderrouten sind dort zu finden.
Unzählige Wanderrouten sind dort zu finden.(Bild: Hartl)

Endlich wieder Einkehrmöglichkeit am Berg
Im Winter hat die Hütte, wo Appartements und ein Chalet mit insgesamt 20 Betten zu finden sind, ab 27. Dezember für Wintersportler geöffnet: „Dieser Energieplatz ist optimal, wir verfügen über viele Tourenrouten auch über eine präparierte Piste für Skitourengeher und Rodler.“

Hartl will auch Seminare, Teamevents, Feste veranstalten. „Die Hütte verfügt über einen großen Raum, der sich ideal für beispielsweise Yoga-Sessions anbietet“, freut sich die Hüttenwirtin, die bei Gerichten auf regionale und saisonale Küche setzt.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

