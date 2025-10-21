Heiß auf Play-off: WM-Traum schwingt schon mit!

Sonnenschein. Gute Laune. Aber auch voller Fokus. Die ÖFB-Frauen bereiteten sich in Bad Erlach intensiv vor. Und reisen am Mittwoch nach dem Mittagessen mit viel Energie nach Uherske Hradiste, wo Freitag das Hinspiel des Play-offs gegen Tschechien um den Verbleib auf höchster Nations-League-Ebene wartet. Die Retourpartie steigt Dienstag in der Wiener Generali-Arena. „Das werden Mentalitätsspiele“, weiß Teamchef Alex Schriebl auch wegen der Ausfälle von Torfrau Zinsberger, Zadrazil, Höbinger und Co. „Außergewöhnliche Spielerinnen. Wir müssen es im Kollektiv auffangen.“ Gut, dass auch dank Sommerwechsel andere in Form sind.