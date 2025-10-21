Heiß auf Play-off: WM-Traum schwingt schon mit!

Nach dem 0:6 gegen Deutschland zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase geht‘s jetzt um alles – zumindest um sehr viel: Denn Österreichs Frauen reisen am Mittwoch nach Tschechien. Und dort soll im Hinspiel des Play-offs eine gute Ausgangslage her. Die Motivation ist riesig.
Sonnenschein. Gute Laune. Aber auch voller Fokus. Die ÖFB-Frauen bereiteten sich in Bad Erlach intensiv vor. Und reisen am Mittwoch nach dem Mittagessen mit viel Energie nach Uherske Hradiste, wo Freitag das Hinspiel des Play-offs gegen Tschechien um den Verbleib auf höchster Nations-League-Ebene wartet. Die Retourpartie steigt Dienstag in der Wiener Generali-Arena. „Das werden Mentalitätsspiele“, weiß Teamchef Alex Schriebl auch wegen der Ausfälle von Torfrau Zinsberger, Zadrazil, Höbinger und Co. „Außergewöhnliche Spielerinnen. Wir müssen es im Kollektiv auffangen.“ Gut, dass auch dank Sommerwechsel andere in Form sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.