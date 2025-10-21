„Die Schweizer werden es nicht verlernt haben“

Am Wochenende steigt der Saisonstart der Alpinen am Gletscher in Sölden wie immer mit einem Riesentorlauf. Herren-Chef Marko Pfeifer wünscht sich heuer einen besseren Auftakt. Wie es um Manuel Feller steht, mit welchen Zielen er mit seinem Team in die Olympia-Saison geht und was die Strecke in Sölden heuer besonders macht, verriet er der „Krone“.
„Krone“: Sind Österreichs Ski-Herren bereit für den Gletscher-Start am Sonntag in die Weltcup-Saison?
Marko Pfeifer: Wir hatten zuletzt ein Mega-Training da oben auf dem Rettenbachferner. Es war im Vorjahr schon gut, aber die Dinge fügen sich am Gletscher mit dem Depotschnee immer besser zusammen. Die Verhältnisse auf dem Rennhang sind schon richtig gut, es ist – wie man so sagt – angerichtet.
