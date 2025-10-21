„Die Schweizer werden es nicht verlernt haben“

„Krone“: Sind Österreichs Ski-Herren bereit für den Gletscher-Start am Sonntag in die Weltcup-Saison?

Marko Pfeifer: Wir hatten zuletzt ein Mega-Training da oben auf dem Rettenbachferner. Es war im Vorjahr schon gut, aber die Dinge fügen sich am Gletscher mit dem Depotschnee immer besser zusammen. Die Verhältnisse auf dem Rennhang sind schon richtig gut, es ist – wie man so sagt – angerichtet.