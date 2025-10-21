Als Rapid mit elf Österreichern Fiorentina schlug

Nach vier Pflichtspiel-Pleiten in Folge empfängt Rapid am Donnerstag (18.45 Uhr) im ausverkauften Weststadion Fiorentina in der Conference League. Vor zwei Jahren konnte Grün-Weiß Italiens Viola mit 1:0 überraschen – mit elf Österreichern in der Startelf. Jetzt geben die Legionäre den Ton an, aber die Kritik wächst. Sportchef Markus Katzer nimmt dazu Stellung...
„Ein Moment zum Genießen, das macht mich stolz. Dieses Spiel wird immer in Erinnerung bleiben. Was unsere Fans aufgeführt haben, war unfassbar, einfach unglaublich.“
