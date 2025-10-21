Als Rapid mit elf Österreichern Fiorentina schlug

Nach vier Pflichtspiel-Pleiten in Folge empfängt Rapid am Donnerstag (18.45 Uhr) im ausverkauften Weststadion Fiorentina in der Conference League. Vor zwei Jahren konnte Grün-Weiß Italiens Viola mit 1:0 überraschen – mit elf Österreichern in der Startelf. Jetzt geben die Legionäre den Ton an, aber die Kritik wächst. Sportchef Markus Katzer nimmt dazu Stellung...