Online-Betrug: Kredit als Gewinn ausgeschüttet

Er überredete sie zu einer geringen Investition, es gab eine kleine Gewinnausschüttung. Mehrmals überwies die 63-Jährige daraufhin Geldbeträge auf ausländische Konten und gab auch ihre Bankdaten preis. Mit diesen Daten wurde ein Kredit aufgenommen, der ihr wiederum als Gewinnausschüttung überwiesen wurde! Dieses Geld sollte sie sofort wieder investieren, was sie auch tat.