Online-Betrug: Kredit als Gewinn ausgeschüttet

Etwas Geld anlegen, davon Gewinne bekommen: Das war der Plan einer 63-Jährigen, nachdem sie im Internet eine Werbung für eine gewinnversprechende Investition gelesen hatte. Nun beklagt sie aber einen Schaden von Zehntausenden Euro.
Anfang September war die 63-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land im Internet auf die Werbung gestoßen, hatte sich über einen Link angemeldet und telefonisch Kontakt mit einem angeblichen Mitarbeiter der Plattform.
Er überredete sie zu einer geringen Investition, es gab eine kleine Gewinnausschüttung. Mehrmals überwies die 63-Jährige daraufhin Geldbeträge auf ausländische Konten und gab auch ihre Bankdaten preis. Mit diesen Daten wurde ein Kredit aufgenommen, der ihr wiederum als Gewinnausschüttung überwiesen wurde! Dieses Geld sollte sie sofort wieder investieren, was sie auch tat.
Am Ende blieb kein Gewinn, sondern ein Schaden von Zehntausenden Euro. Weitere Erhebungen werden von der Polizei geführt.
