Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falsche Versprechen

Online-Betrug: Kredit als Gewinn ausgeschüttet

Kärnten
21.10.2025 22:27
Die Polizei Ferlach hat die Anzeige aufgenommen: Es wird wegen schweren Betrugs ermittelt.
Die Polizei Ferlach hat die Anzeige aufgenommen: Es wird wegen schweren Betrugs ermittelt.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Etwas Geld anlegen, davon Gewinne bekommen: Das war der Plan einer 63-Jährigen, nachdem sie im Internet eine Werbung für eine gewinnversprechende Investition gelesen hatte. Nun beklagt sie aber einen Schaden von Zehntausenden Euro.

0 Kommentare

Anfang September war die 63-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land im Internet auf die Werbung gestoßen, hatte sich über einen Link angemeldet und telefonisch Kontakt mit einem angeblichen Mitarbeiter der Plattform. 

Er überredete sie zu einer geringen Investition, es gab eine kleine Gewinnausschüttung. Mehrmals überwies die 63-Jährige daraufhin Geldbeträge auf ausländische Konten und gab auch ihre Bankdaten preis. Mit diesen Daten wurde ein Kredit aufgenommen, der ihr wiederum als Gewinnausschüttung überwiesen wurde! Dieses Geld sollte sie sofort wieder investieren, was sie auch tat.

Am Ende blieb kein Gewinn, sondern ein Schaden von Zehntausenden Euro. Weitere Erhebungen werden von der Polizei geführt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
143.320 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.446 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
88.497 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Kärnten
Falsche Versprechen
Online-Betrug: Kredit als Gewinn ausgeschüttet
Krone Plus Logo
Auch 15-Jähriger trank
Fans mischten Fußballern Alkohol in Trinkflaschen
Krone Plus Logo
„Einfach unfassbar“
Schock! Familien-Grab war plötzlich verschwunden
Geier neuer Stadtrat
Rezepte gegen die größte Vertrauenskrise seit 1945
Erst IT, dann Wirtin
Sie weckt Hütte in Nockbergen aus dem Winterschlaf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf