Svazek erleichtert Jagd auf Wildschweine

Neben Schwarzwild soll das auch bei der Jagd von Biber und Raubwild gelten. Tierschützer sind alarmiert. Befürchtet wird, dass es durch die Verstärker auch zu Verwechslungen kommt. Die Lockjagd (Klirrung) von Wildschweinen soll ab 2026 nur für Pächter, und nicht wie bisher für Jagdberechtigte erlaubt sein.