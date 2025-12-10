Bullen reisen ohne Anführer nach Freiburg

Schwerer Schlag für Fußball-Vizemeister Salzburg bereits vor der Abreise zum Europa League-Duell in Freiburg. Ohne Trainer Thomas Letsch stiegen die Bullen in den Flieger. Zu den bereits verletzten Spieler gesellt sich zudem noch ein weiterer Ausfall.
Für die Bullen ging es per Flieger in Richtung Freiburg. Allerdings nicht mit dabei war Trainer Thomas Letsch.
Der Trainer ist unser Anführer, es macht natürlich einen Unterschied, ob er dabei ist.
Mads Bidstrup
Der 57-Jährige hat sich die Grippe eingefangen und hütet zu Hause mit Fieber das Bett. Ob der Deutsche womöglich nachreist und doch beim Europa League-Duell am Donnerstag am Seitenrand steht, wird spontan entschieden. „Der Trainer ist unser Anführer, es macht natürlich einen Unterschied, ob er dabei ist. Aber er hat uns natürlich auf die Partie eingestellt und wir haben auch sehr gute Assistenztrainer“, bleibt Mads Bidstrup zuversichtlich.
Auch einen Spieler hat es erwischt. Jannik Schuster konnte die Reise in den Breisgau krankheitsbedingt nicht antreten.
