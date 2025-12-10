Bullen reisen ohne Anführer nach Freiburg

Der 57-Jährige hat sich die Grippe eingefangen und hütet zu Hause mit Fieber das Bett. Ob der Deutsche womöglich nachreist und doch beim Europa League-Duell am Donnerstag am Seitenrand steht, wird spontan entschieden. „Der Trainer ist unser Anführer, es macht natürlich einen Unterschied, ob er dabei ist. Aber er hat uns natürlich auf die Partie eingestellt und wir haben auch sehr gute Assistenztrainer“, bleibt Mads Bidstrup zuversichtlich.