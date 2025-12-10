Salzburger Verpackungs-Firma rutscht in die Pleite

Über die „SBG-VerpackungsGmbH“ wurde nun ein Konkursverfahren per Eigenantrag am Landesgericht Salzburg eröffnet, berichtet der Kreditorenschutzverband KSV1870. Grund für die Pleite waren erhebliche Umsatzeinbrüche durch die gesamtwirtschaftliche Lage.
Das nächste Salzburger Unternehmen ist insolvent: Wie der KSV1870 berichtet, wurde über die „SBG-VerpackungsGmbH“ ein Konkursverfahren eröffnet. Vier Mitarbeitern droht nun der Verlust der Arbeitsstelle, insgesamt 14 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Das Unternehmen war, wie der Name schon verrät, im Geschäft mit Verpackungen aktiv.
Laut KSV1870 befindet sich die Firma rund 575.000 Euro im Minus. Der Verlust von Kunden, der Preisdruck und die allgemein schwierige gesamtwirtschaftliche Lage waren die Ursache für die Insolvenz. Ob eine Fortführung des Unternehmens angestrebt wird, ist noch nicht klar.
