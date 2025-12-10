Salzburger Verpackungs-Firma rutscht in die Pleite

Das nächste Salzburger Unternehmen ist insolvent: Wie der KSV1870 berichtet, wurde über die „SBG-VerpackungsGmbH“ ein Konkursverfahren eröffnet. Vier Mitarbeitern droht nun der Verlust der Arbeitsstelle, insgesamt 14 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Das Unternehmen war, wie der Name schon verrät, im Geschäft mit Verpackungen aktiv.