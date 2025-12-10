Polizei stoppte die nächsten Drogenlenker

Bei Schwerpunktkontrollen am Dienstag fiel den Polizeibeamten ein 39-jähriger Flachgauer aufgrund seiner Fahrweise auf. Ein Alkotest verlief noch negativ. Ein Drogenspeicheltest schlug dann aber auf Kokain und Cannabis an. Eine ärztliche Untersuchung lehnte der Flachgauer ab. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.