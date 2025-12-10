Polizei stoppte die nächsten Drogenlenker

Wieder gingen der Salzburger Polizei Drogenlenker ins Netz: Ein 39-Jähriger und ein 25-Jähriger hatten Cannabis bzw. Kokain und Amphetamine konsumiert. Die Führerscheine wurden ihnen abgenommen.
Bei Schwerpunktkontrollen am Dienstag fiel den Polizeibeamten ein 39-jähriger Flachgauer aufgrund seiner Fahrweise auf. Ein Alkotest verlief noch negativ. Ein Drogenspeicheltest schlug dann aber auf Kokain und Cannabis an. Eine ärztliche Untersuchung lehnte der Flachgauer ab. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.
Auch ein 25-jähriger Salzburger setzt sich nach Drogenkonsum noch ans Steuer. Er hatte Cannabis und Amphetamine intus. Ein Arzt bestätigte, dass er fahruntauglich war. Auch sein Führerschein ist weg. Beide Lenker werden jetzt bei der zuständigen Behörde angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.