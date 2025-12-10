Zwei Verletzte bei Unfall im Feierabend-Verkehr
Auf A1 bei Salzburg
Ein Auffahrunfall auf der Westautobahn (A1) forderte am Mittwoch im Feierabend-Verkehr zwei Verletzte. Nach einer weiteren, kleineren Kollision kam der Verkehr nahe der Flughafen-Abfahrt praktisch zum Erliegen.
Auf der Westautobahn kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall mit zumindest zwei verletzten Personen. Die Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung München kurz vor der Autobahnabfahrt Flughafen kollidiert. Rasch bildete sich Stau, der bis Salzburg Nord zurückreichte.
Eine weitere Kollision nahe des Outlet-Centers und auch noch ein kleiner Unfall bei Salzburg-Hagenau brachten den Berufsverkehr am Abend, vor allem aus der Stadt Salzburg hinaus und in Richtung der nördlichen Gemeinden, praktisch zum Erliegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.