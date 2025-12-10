Vorteilswelt
Auf A1 bei Salzburg

Zwei Verletzte bei Unfall im Feierabend-Verkehr

Salzburg
10.12.2025 19:35
Der Unfall passierte auf der A1 nahe des Salzburger Flughafens.
Der Unfall passierte auf der A1 nahe des Salzburger Flughafens.(Bild: Andreas Tröster)

Ein Auffahrunfall auf der Westautobahn (A1) forderte am Mittwoch im Feierabend-Verkehr zwei Verletzte. Nach einer weiteren, kleineren Kollision kam der Verkehr nahe der Flughafen-Abfahrt praktisch zum Erliegen.

Auf der Westautobahn kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall mit zumindest zwei verletzten Personen. Die Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung München kurz vor der Autobahnabfahrt Flughafen kollidiert. Rasch bildete sich Stau, der bis Salzburg Nord zurückreichte.

Eine weitere Kollision nahe des Outlet-Centers und auch noch ein kleiner Unfall bei Salzburg-Hagenau brachten den Berufsverkehr am Abend, vor allem aus der Stadt Salzburg hinaus und in Richtung der nördlichen Gemeinden, praktisch zum Erliegen.

