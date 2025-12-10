Salzburg AG: 121 Millionen Euro nur fürs Stromnetz

Rund 73 Millionen Euro fließen in den Ausbau erneuerbarer Projekte, 121 Millionen Euro investiert die Salzburg AG in den Ausbau der Netzinfrastruktur. So wird in Seekirchen ein neues Umspannwerk fertig. Jenes in Anthering ist in der Entstehung, im Lungau ist eines geplant. Auch die Stromproduktion selbst ist dem Unternehmen wichtig. So wird das Kraftwerk Sulzau kommendes Jahr fertiggestellt. „Derzeit müssen wir noch mehr als 60 Prozent des Strom-Bedarfs unserer Kunden am Markt zukaufen. Mehr Eigenproduktion gibt uns mehr Preisstabilität. Unser Versprechen bleibt bestehen: Sobald es Spielräume gibt, geben wir diese an unsere Kunden weiter“, sagt CEO Michael Baminger.