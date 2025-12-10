Salzburg AG: 121 Millionen Euro nur fürs Stromnetz

Die Salzburg AG investiert im kommenden Jahr erneut kräftig – mehr als 300 Millionen Euro insgesamt. Auch der Preisdeckel für die Stromkunden bleibt erhalten. Das Augenmerk liegt auf der Eigenproduktion.
Rund 311 Millionen Euro investiert die Salzburg AG im Jahr 2026. Das teilte der Landesenergieversorger nach der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch wird.
Rund 73 Millionen Euro fließen in den Ausbau erneuerbarer Projekte, 121 Millionen Euro investiert die Salzburg AG in den Ausbau der Netzinfrastruktur. So wird in Seekirchen ein neues Umspannwerk fertig. Jenes in Anthering ist in der Entstehung, im Lungau ist eines geplant. Auch die Stromproduktion selbst ist dem Unternehmen wichtig. So wird das Kraftwerk Sulzau kommendes Jahr fertiggestellt. „Derzeit müssen wir noch mehr als 60 Prozent des Strom-Bedarfs unserer Kunden am Markt zukaufen. Mehr Eigenproduktion gibt uns mehr Preisstabilität. Unser Versprechen bleibt bestehen: Sobald es Spielräume gibt, geben wir diese an unsere Kunden weiter“, sagt CEO Michael Baminger.
So bleibt der Strompreisdeckel bis 1500 Kilowattstunden das gesamte Jahr 2026 erhalten. Bis zu dem Grenzwert kostet der Strom 10 Cent/kWh. Ein durchschnittlicher Haushalt erspart sich dadurch 144 Euro pro Jahr.
Gute Nachrichten gibt es auch für Besitzer von Photovoltaikanlagen. Mit einem Sonderbonus – dafür wird aber ein zweites Produkt der Salzburg AG benötigt – bekommt man bei der Einspeisung des eigenen Stroms bis zu 10 Cent/kWh für die ersten 1000 kWh. Danach sinkt er schrittweise ab. Ohne Bonus sind es 4 Cent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.