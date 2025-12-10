Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im kommenden Jahr

Salzburg AG: 121 Millionen Euro nur fürs Stromnetz

Salzburg
10.12.2025 18:00
Die Salzburg AG will die eigene Strom-Produktion weiter ausbauen.
Die Salzburg AG will die eigene Strom-Produktion weiter ausbauen.(Bild: Verbund/Johannes Wiedl)

Die Salzburg AG investiert im kommenden Jahr erneut kräftig – mehr als 300 Millionen Euro insgesamt. Auch der Preisdeckel für die Stromkunden  bleibt erhalten. Das Augenmerk liegt auf der Eigenproduktion.

0 Kommentare

Rund 311 Millionen Euro investiert die Salzburg AG im Jahr 2026. Das teilte der Landesenergieversorger nach der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch wird.

Rund 73 Millionen Euro fließen in den Ausbau erneuerbarer Projekte, 121 Millionen Euro investiert die Salzburg AG in den Ausbau der Netzinfrastruktur. So wird in Seekirchen ein neues Umspannwerk fertig. Jenes in Anthering ist in der Entstehung, im Lungau ist eines geplant. Auch die Stromproduktion selbst ist dem Unternehmen wichtig. So wird das Kraftwerk Sulzau kommendes Jahr fertiggestellt. „Derzeit müssen wir noch mehr als 60 Prozent des Strom-Bedarfs unserer Kunden am Markt zukaufen. Mehr Eigenproduktion gibt uns mehr Preisstabilität. Unser Versprechen bleibt bestehen: Sobald es Spielräume gibt, geben wir diese an unsere Kunden weiter“, sagt CEO Michael Baminger.

So bleibt der Strompreisdeckel bis 1500 Kilowattstunden das gesamte Jahr 2026 erhalten. Bis zu dem Grenzwert kostet der Strom 10 Cent/kWh. Ein durchschnittlicher Haushalt erspart sich dadurch 144 Euro pro Jahr.

Lesen Sie auch:
Salzburg-Netz-Geschäftsführer Hannes Walsberger (li.) und Walter Schaffer erklären die Gründe ...
Krone Plus Logo
„Krone“ kennt Pläne
Hier fließen 500 Mio. Euro in Salzburgs Stromnetz
09.12.2025
Für zehn Minuten
20.000 Haushalte im Pinzgau ohne Stromversorgung
11.11.2025
Teure Sanierung
Salzburg AG zahlt Mehrkosten der Schafbergbahn
22.11.2025

Gute Nachrichten gibt es auch für Besitzer von Photovoltaikanlagen. Mit einem Sonderbonus – dafür wird aber ein zweites Produkt der Salzburg AG benötigt – bekommt man bei der Einspeisung des eigenen Stroms bis zu 10 Cent/kWh für die ersten 1000 kWh. Danach sinkt er schrittweise ab. Ohne Bonus sind es 4 Cent.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
165.605 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
148.282 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
147.248 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf