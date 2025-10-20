Warum der Gegner für Pichl auch als Vorbild dient!

Bezirksliga-Absteiger Pichl setzte sich in der 1. Mittewest verdient mit 4:1 gegen den Tabellenzweiten aus Neukirchen durch. Der ebenfalls vor zwei Jahren eine Etage tiefer musste, nun aber auch für Pichl durchaus eine berechtigte Vorbildwirkung hat. Auch wenn man dort von einem möglichen Wiederaufstieg (noch) nichts wissen will.
Verrückt! Bei Heimspielen lässt Neukirchen in der 1. Mittewest in dieser Saison nichts anbrennen und hält bereits bei fünf Siegen nach fünf Spielen. In die Fremde reist man indes oftmals mit zu vielen Geschenken – der Tabellenzweite ist auswärts weiter sieglos (drei Remis, zwei Pleiten). Wie nun auch bei der 1:4-Pleite in Pichl!
