Weltspitze! Nur zwei Teams besser als Hartberg

Zuletzt stotterte der Motor in Hartberg etwas: Nach dem bitteren 3:3 beim LASK war die spielerische Leistung bei der Nullnummer gegen den GAK nicht berauschend. Doch die Oststeirer sind aktuell in der Weltspitze vertreten – in den besten Ligen sind nur zwei Klubs besser.
Die Nullnummer beim GAK war kein Ausrufezeichen der Hartberger. Die Oststeirer nehmen die großteils schwankenden Ergebnisse allerdings in Kauf – denn sie sind auch Teil der Entwicklung der enorm jungen TSV-Mannschaft! Mit 23 Jahren und 144 Tagen im Schnitt stellten die Hartberger zuletzt eine der jüngsten Startmannschaften der Ligahistorie.
