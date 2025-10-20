Trump nach Massenprotesten: „Ich bin kein König“

Nun folgte die erste Wortmeldung des Präsidenten. Auf einem Flug mit der Regierungsmaschine Air Force One meckerte der 79-Jährige, die Demonstranten stünden nicht für die Haltung der Menschen im Land. All die Transparente bei den Protesten seien wohl von „radikal linken Wahnsinnigen“ bezahlt worden. „Ich arbeite mir den Arsch ab, um unser Land großartig zu machen. Das ist alles. Ich bin überhaupt kein König“, bilanzierte Trump.