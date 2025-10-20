Gar nicht mehr so nobel

Trump hingegen hat nach weniger als zehn Monaten Amtszeit einen Waffenstillstand im Nahen Osten vermittelt und die Rückkehr aller noch lebenden Geiseln erreicht, die am 7. Oktober 2023 verschleppt worden waren. De facto müssen selbst seine Kritiker einräumen: Trump hat in der Region geschafft, woran Europa seit Jahrzehnten scheitert. Des Nobelpreises für würdig hält ihn das Komitee trotzdem nicht. Früher war man da großzügiger. 2009 erhielt Barack Obama den Friedensnobelpreis nach dem Prinzip Hoffnung – zum Amtsantritt als US-Präsident. Er führte danach fünf Kriege. 2012 ging der Preis sogar an die Europäische Union.