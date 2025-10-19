Trump stoppt jetzt Finanzhilfen für Kolumbien

Der kolumbianische Präsident sagte, dass sich Trump von seinen Beraterinnen und Beratern täuschen lasse. Er solle sich mit Kolumbien befassen und dann feststellen, in welchem Teil des Landes „sich die Drogenhändler befinden und in welchem Teil (...) die Demokraten“. Petro ist auch ein scharfer Kritiker der Entsendung von US-Kriegsschiffen in die Karibik. Diese sollen laut Trump den Drogenschmuggel vor allem aus Venezuela bekämpfen. In den vergangenen Wochen griffen die Kriegsschiffe mehrfach Boote an, mehr als zwei Dutzend Menschen kamen ums Leben.