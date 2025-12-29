Kein Weihnachtsfrieden für den Payerbacher Zirkus

Und auch heuer gibt es wieder Ärger. Nach einigen Fällen von Sachbeschädigungen wurde auch ein Einbruchsversuch festgestellt. „In unser VIP-Zelt, wo all unsere Kostüme hängen, wurde eingestiegen, das Heizgerät eingeschaltet und der Teppich mit Zigaretten ruiniert“, so Mandl de Gomes. Gestohlen wurde im Zelt zwar nichts, aber: „Bei einem meiner Artisten wurde die Metallstiege zum Wohnwagen entfernt, sodass dieser am Morgen fast herausstürzte“, so Mandl de Gomes. Und auch zahlreiche kleinere, mutwillige Zerstörungen traten auf. „Im Außenbereich wurde die festliche Dekoration samt Lichterketten einige Male heruntergerissen und das öffentliche Klo wurde unter Wasser gesetzt“, so der Zirkusdirektor.