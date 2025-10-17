US-Militär griff wieder Boot in der Karibik an

Trump lässt derzeit überhaupt militärisch in der Karibik aufrüsten, unter anderem mit Kampfjets, einem Atom-U-Boot und ungefähr 6500 Soldatinnen und Soldaten. Am Mittwoch gab er bekannt, den Geheimdienst CIA ermächtigt zu haben, verdeckte Operationen in Venezuela durchzuführen. Die Regierung in Caracas spekuliert nun, dass der venezolanische Präsident gestürzt werden solle. Sie hat sich an den UN-Sicherheitsrat gewandt und eine Untersuchung der Angriffe gefordert. Das Weiße Haus besitzt dort allerdings ein Vetorecht.