Parkplatznot statt Pistenspaß in Obertauern

Garagen sollen Situation verbessern

Zwei kleinere Projekte sollten künftig etwas Entlastung bringen. Am Tauernpass soll noch im Frühjahr der Bau einer Garage für 50 Stellplätze starten. Kunden von Geschäften und Ärzten auf der Passhöhe sollen hier künftig ihre Autos parken. Ein ähnliches Projekt soll es bei der Gamsleiten-Talstation geben. „Für einen richtigen Ansturm der Skifahrer werden das aber wahrscheinlich zu wenige Parkplätze sein“, gibt sich Untertauerns Ortschef Johann Habersatter keinerlei Illusionen hin. Er stellt klar: „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir zwei Parkhäuser bauen sollten – eines auf der Pongauer Seite des Skigebiets und eines im Lungau.“ Bislang blieb diese Forderung des Bürgermeisters allerdings stets unerfüllt.