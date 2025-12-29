Der große Glasner-Knall zu Silvester?

Tschofenig: „Heißt noch nicht viel bei Tournee“
Platz 2 in Oberstdorf
Time to say Goodbye! Oliver Glasners Zeit bei Crystal Palace scheint abgelaufen, der Erfolgscoach dürfte seinen Vertrag nicht verlängern. Im Sommer soll Schluss sein beim englischen Premier-League-Klub. Am 31. Dezember könnte der 51-Jährige seinen Abschied mit Saisonende verkünden.
Platz sechs in der Premier League im Jahr 2025 – nach saisonübergreifend 37 Partien! Dazu zweimal „Silverware“, die ersten beiden Titel für Crystal Palace, nachdem man FA-Cup und Community Shield abgestaubt hat. Zudem hat man sich für die K. o.-Phase der Conference League qualifiziert – historisch! Hauptverantwortlich für den Erfolg: Oliver Glasner. Der die „Adler“ von der grauen Maus mit Abstiegssorgen in die Elite des englischen Fußballs geführt hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.