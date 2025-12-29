Der große Glasner-Knall zu Silvester?

Platz sechs in der Premier League im Jahr 2025 – nach saisonübergreifend 37 Partien! Dazu zweimal „Silverware“, die ersten beiden Titel für Crystal Palace, nachdem man FA-Cup und Community Shield abgestaubt hat. Zudem hat man sich für die K. o.-Phase der Conference League qualifiziert – historisch! Hauptverantwortlich für den Erfolg: Oliver Glasner. Der die „Adler“ von der grauen Maus mit Abstiegssorgen in die Elite des englischen Fußballs geführt hat.