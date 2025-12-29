Vorteilswelt
Palace-Abschied naht

Der große Glasner-Knall zu Silvester?

Fußball International
29.12.2025 18:30
Sagt Glasner „Goodbye“?
Sagt Glasner „Goodbye“?(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Time to say Goodbye! Oliver Glasners Zeit bei Crystal Palace scheint abgelaufen, der Erfolgscoach dürfte seinen Vertrag nicht verlängern. Im Sommer soll Schluss sein beim englischen Premier-League-Klub. Am 31. Dezember könnte der 51-Jährige seinen Abschied mit Saisonende verkünden.

0 Kommentare

Platz sechs in der Premier League im Jahr 2025 – nach saisonübergreifend 37 Partien! Dazu zweimal „Silverware“, die ersten beiden Titel für Crystal Palace, nachdem man FA-Cup und Community Shield abgestaubt hat. Zudem hat man sich für die K. o.-Phase der Conference League qualifiziert – historisch! Hauptverantwortlich für den Erfolg: Oliver Glasner. Der die „Adler“ von der grauen Maus mit Abstiegssorgen in die Elite des englischen Fußballs geführt hat.

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
Loading
