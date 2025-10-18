Putin muss 3500 Kilometer Umweg nach Ungarn machen

Als alternative Route wird der Weg über das Schwarze Meer und Rumänien angeführt, wobei das NATO-Land als Verbündeter der Ukraine gilt. Die Route über Polen soll wegen des angespannten Verhältnisses zu der dortigen Regierung bereits ausgeschlossen sein. Laut der Europäischen Kommission wird die Erlaubnis für den Überflug von einem Flugzeug mit Putin an Bord von jedem EU-Land einzeln erteilt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einer „ernsthaften logistischen Herausforderung“. Theoretisch könnte das Weiße Haus aber auch einfach mit der EU eine Luftkorridor-Vereinbarung für das betroffene Flugzeug abschließen.



Hier sehen Sie einen Tweet von Orban zum Friedensgespräch in seinem Land: