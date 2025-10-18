Trump: „Krieg dort beenden, wo beide jetzt stehen“

„Lasst beide den Sieg für sich deklarieren“

Es sei genug Blut vergossen, die Grenzen seien „durch Krieg und Mut definiert“ worden. Nun sei die Zeit gekommen, das Töten zu beenden und einen Deal zu machen. „Lasst beide ihren Sieg deklarieren, lasst die Geschichte entscheiden“, so Trump auf seinem Truth-Social-Netzwerk. Tausende Menschen würden Woche für Woche in diesem Krieg „geschlachtet“, ein „teurer und untragbarer“ Krieg, der niemals begonnen hätte, wenn er Präsident gewesen wäre. Dies habe er auch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin so geraten.