Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Selenskyj-Besuch

Trump: „Krieg dort beenden, wo beide jetzt stehen“

Außenpolitik
18.10.2025 00:06
Zum dritten Mal war Selenskyj bei Trump im Weißen Haus zu Gast.
Zum dritten Mal war Selenskyj bei Trump im Weißen Haus zu Gast.(Bild: AP/Alex Brandon)

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus vorstellig geworden, um US-Präsident Donald Trump dazu zu bringen, für ein Kriegsende zu sorgen – am besten, indem die USA der Ukraine Tomahawk-Raketen liefern. Doch Trump schwebt offenbar ein anderer Weg vor.

0 Kommentare

Bereits während des medienöffentlichen Teils des Treffens blieb Trump zurückhaltend, was die Marschflugkörper anging – „hoffentlich werden wir den Krieg beenden können, ohne an Tomahawks zu denken“, so der US-Präsident. Im Anschluss an das Gespräch unter vier Augen postete Trump dann den Rat sowohl an die Ukraine als auch Russland, den Krieg zu beenden, „wo sie jetzt stehen“.

„Lasst beide den Sieg für sich deklarieren“
Es sei genug Blut vergossen, die Grenzen seien „durch Krieg und Mut definiert“ worden. Nun sei die Zeit gekommen, das Töten zu beenden und einen Deal zu machen. „Lasst beide ihren Sieg deklarieren, lasst die Geschichte entscheiden“, so Trump auf seinem Truth-Social-Netzwerk. Tausende Menschen würden Woche für Woche in diesem Krieg „geschlachtet“, ein „teurer und untragbarer“ Krieg, der niemals begonnen hätte, wenn er Präsident gewesen wäre. Dies habe er auch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin so geraten.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag bei ihrem Treffen ...
Treffen mit Selenskyj
Tomahawks „sind eine Eskalation, wir reden darüber“
17.10.2025
Fataler Fehler
Russland feuert auf eigenen Kampfjet – Pilot tot
17.10.2025
Nach Putin-Telefonat
Tomahawks für Ukraine? Trump ziert sich plötzlich
17.10.2025

„Bei Krieg und Frieden weiß man einfach nie“ 
Das Treffen mit Selenskyj – dessen Outfit Trump ein weiteres Mal lobte, nachdem es beim ersten Besuch im Weißen Haus zu einem Eklat gekommen war – beschrieb Trump als „sehr interessant“ und „herzlich“. Allerdings hatte der US-Präsident es vermieden, sich dazu zu äußern, ob die Ukraine im Rahmen eines Friedensabkommens Gebiete an Russland abtreten müsste. „Man weiß nie“, hatte Trump gesagt. „Krieg ist sehr interessant. Man weiß nie. Bei Krieg und Frieden weiß man einfach nie.“ 

Der US-Präsident hatte zudem bei dem Treffen zwar angeboten, dass die USA Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine liefern könnten, allerdings betonte er auch, dass die Vereinigten Staaten diese Flugkörper selbst brauchten – und: „Hoffentlich werden wir den Krieg beenden können, ohne an Tomahawks zu denken.“

Auch im Vieraugengespräch seien die Raketen Thema gewesen, bestätigte Selenskyj im Anschluss bei einer kurzen Pressekonferenz in der Nähe des Weißen Hauses, aber er werde dies nicht näher ausführen, da Trump „keine Eskalation“ wolle. Auch über Sicherheitsgarantien habe man gesprochen.

Selenskyj nach dem Treffen mit Trump
Selenskyj nach dem Treffen mit Trump(Bild: AP/Manuel Balce Ceneta)

„Hat auch die Situation im Nahen Osten bewältigt“
Gefragt, ob er weiterhin überzeugt sei, dass Trump ernsthaft gegen Russland vorgehen wird, antwortete Selenskyj laut CNN: „Wir vertrauen den Vereinigten Staaten. Wir vertrauen darauf, dass der Präsident diesen Krieg beenden will.“ Und: Es sei sicher schwierig gewesen, die Situation im Nahen Osten zu bewältigen, „und der Präsident war dabei erfolgreich. Ich hoffe, dass er auch diese Situation bewältigen wird.“

Porträt von Heike Reinthaller-Rindler
Heike Reinthaller-Rindler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.690 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
90.958 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
89.738 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Außenpolitik
Nach Selenskyj-Besuch
Trump: „Krieg dort beenden, wo beide jetzt stehen“
Für Wiederaufbau
Hamas schlägt Waffenruhe von fünf Jahren vor
„Transport von Drogen“
US-Militär griff wieder Boot in der Karibik an
Treffen mit Selenskyj
Tomahawks „sind Eskalation, wir reden darüber“
Kritik an SPÖ und FPÖ
ÖVP-Geburtstagsparty mit Wahlkampfcharakter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf