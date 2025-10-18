So will die SPÖ Grundstückspreise senken

Woher das Geld kommen soll

Das Geld für leistbaren Wohnraum soll unter anderem aus Strafen für Mietwucher und Mietrechtsverstöße kommen. Wie berichtet, fordert die SPÖ, dass es Konsequenzen für Vermieterinnen und Vermieter gibt, wenn sie etwa vorsätzlich zu viel Miete im privaten Altbau verlangen. „Wir betreiben eine Politik, die eingreift“, sagte Babler, der als Minister für Wohnen zuständig ist. Märkte müssten für die Menschen funktionieren, nicht umgekehrt. Die schwarz-grüne Vorgängerregierung hätte die Teuerung durchrauschen lassen.