PV-Pflicht für Häuslbauer, aber nicht für Hallen

Vom Büro des zuständigen Landesrates Hannes Amesbauer (FPÖ) heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage: „Der Ball liegt nicht bei der Landesregierung. Die Abgeordneten haben entschieden, den Antrag in einem Unterausschuss zu debattieren. Es obliegt den Abgeordneten, eine inhaltliche Debatte zu führen, deren Ergebnisse wir dann gerne zur Kenntnis nehmen.“ Nachsatz: „Eine Überreglementierung wird es mit dieser Landesregierung aber sicherlich nicht geben.“