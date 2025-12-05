Russe muss jetzt unschuldig in Folterhaft sitzen

Beamte inszenierten Straftat

Der ambitionierte Biker und Gitarrist war seit 1999 in der EU wohnhaft, in den vergangenen Jahren lebte er in Deutschland und arbeitete in Luxemburg als Datenbankadministrator. Verwandte beschreiben ihn als apolitisch. Nach einem Herzinfarkt des Vaters machte sich der Russe demnach mit seinem Motorrad auf den Weg in Richtung der Metropole Sankt Petersburg und überquerte am 1. Juli in Lettland die russische Grenze. Dort hätten die Beamten eine umfassende Kontrolle durchgeführt und auch das Smartphone durchsucht. Dabei seien ihnen ukrainische Handynummern hängengeblieben. „Es gab keinen Grund, ihn festzuhalten, also inszenierten sie eine Provokation an der Grenze. Er musste lange warten und fragte irgendwann: ‘Wo kann ich Wasser kaufen?‘ Man antwortete ihm: ‘Gut, fahr uns mit deinem Motorrad nach, wir zeigen dir den Weg zum nächsten Supermarkt.‘ Er folgte ihnen, plötzlich bogen sie irgendwo ab. Danach wurde er wegen Überschreitens der Grenzzone festgenommen. Das heißt, sie haben ihn absichtlich dorthin geführt, um eine rechtliche Grundlage für seine Festnahme zu haben“, führte die verzweifelte Mutter aus.