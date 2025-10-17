Tomahawks für Ukraine? Trump ziert sich plötzlich

Kürzlich noch „enttäuscht“ von Putin

Vor wenigen Tagen klang der US-Präsident noch ganz anders. Vergangenen Sonntag deutete er an, dass er die Tomahawks als Druckmittel verwenden könne, sollte Putin bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht einlenken. Trump erklärte, er können den Russen sagen: „Hört mal, wenn dieser Krieg nicht beendet wird, werde ich ihnen Tomahawks schicken.“ Der russische Machthaber macht aber keine Anstalten, den Krieg zu beenden. Er sei daher „sehr enttäuscht“ von Putin, erklärte Trump einen Tag später. Nach ihrem langen Telefonat scheint die Stimmung zwischen den beiden wieder besser zu sein.