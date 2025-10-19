Wie die Formel 1 künftig noch amerikanischer wird

Hunderttausende Fans sorgten an diesem Wochenende in Austin für eine fantastische Kulisse und stellten damit unter Beweis: Die Amerikaner lieben die Formel 1! Mit nunmehr 81 durchgeführten Grand Prix überholten die USA in der Bestenliste das „F1-Mutterland“ Großbritannien, liegen nur noch hinter Italien (109). Die Königsklasse könnte in den kommenden Jahren noch amerikanischer werden, wie sich in Austin gezeigt hat: