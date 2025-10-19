Israel stoppt Hilfslieferungen in den Gazastreifen

Israels Militär sagte, nach Angriffen auf seine Truppen Gegenschläge geflogen zu haben. Nach eigenen Angaben wurden etwa 20 Ziele bombardiert. Zuvor hatte die israelische Armee bereits Luftangriffe auf die Stadt Rafah geflogen und ebenfalls von einer Reaktion auf vorangegangene Attacken gesprochen. Der militärische Arm der Hamas wies die Vorwürfe zurück. Man halte sich an die Waffenruhe. Ein Mitglied des Hamas-Politikbüros sprach von „fadenscheinigen Vorwänden“ Israels, „um (...) Verbrechen zu rechtfertigen“. Premierminister Benjamin Netanyahu stehe unter Druck der rechtsextremen Koalitionspartner.