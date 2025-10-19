Vorteilswelt
Vorsicht, Phishing!

Diese Marken werden meist für Betrug missbraucht

19.10.2025 18:00
Phishing-Angriffe gehören nach wie vor zu den erfolgreichsten Formen der Cyberkriminalität.
Phishing-Angriffe gehören nach wie vor zu den erfolgreichsten Formen der Cyberkriminalität.

Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht – dementsprechend überrascht es kaum, dass Cyberkriminelle abseits etwaiger Prinzen aus Nigeria oder der bislang unbekannten verstorbenen Tante aus Übersee vor allem auf renommierte Marken setzen, um ihre Opfer um ihr Geld und/oder ihre Daten zu bringen. Krone+ verrät, bei welchen Unternehmen Sie besonders skeptisch sein sollten.

Phishing-Angriffe gehören nach wie vor zu den erfolgreichsten Formen der Cyberkriminalität. Das Angeln nach Daten und in weiterer Folge Geld ist kostengünstig, leicht skalierbar und dementsprechend effizient. Weltweit werden Schätzungen zufolge jeden Tag allein 3,4 Milliarden Phishing-E-Mails versendet und etwa alle 20 Sekunden taucht eine neue Phishing-Website auf, die vom legitimen Original oftmals kaum zu unterscheiden ist. Die Angreifer wissen dabei menschliche Schwächen und das in bekannte Unternehmen gesetzte Vertrauen geschickt für ihre Zwecke zu missbrauchen.

Gelesen

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
92.677 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
84.575 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.752 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
