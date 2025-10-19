„Der Tod steht bei der Geburt immer im Raum“

Es laste sehr viel Druck auf den Frauen, sofort glücklich sein zu müssen. Ihre eigenen Erfahrungen hätten sie zu dem Film inspiriert, wie sie der „Krone“ sagt: „Ich habe mich gefragt, woher kommen eigentlich diese ganzen Erwartungen? Warum ist Geburt und Kind so aufgeladen mit einem Versprechen, das sich vielleicht nicht einlöst oder ganz anders ist? Ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum man sich dann so hilflos und verloren und alleine fühlt. Weil man das Gefühl hat, dass man selber nicht funktioniert.“