„Krone“ in München

Bayerns „Schlauchboot“ ist voll mit Millionen

Deutsche Bundesliga
19.10.2025 18:48
Die Bayern marschieren durch die Bundesliga, sind auch wirtschaftlich ein Gigant.
Die Bayern marschieren durch die Bundesliga, sind auch wirtschaftlich ein Gigant.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Elektrisierend! Wenn Bayern München und Borussia Dortmund im deutschen „Klassiker“ aufeinander prallen, ist immer was los. Das war auch diesmal, bei Bayerns 2:1-Triumph so. Was der „Krone“ live vor Ort besonders auffiel: Wie friedlich die Fans der Rivalen miteinander umgehen...

Nicht nur die Tabelle der deutschen Bundesliga führt der FC Bayern überlegen an. Auch im Ranking der Marken, die Menschen aus aller Welt mit der Stadt München verbinden, ist der Rekordchampion die Nummer eins. Weit vor dem Oktoberfest und BMW. Pro Heimspiel im gigantischen „Schlauchboot“ Allianz Arena nimmt der FCB sechs Millionen Euro (Tickets, Trikots, Gastro) ein, beim Klassiker gegen Dortmund (2:1) war’s noch ein bisschen mehr. „Die Faszination dieses Spiels ist einzigartig, fast elektrisch“, sagt Kurt aus Kufstein, der mit einer Bayern-Fanabordnung aus Tirol angereist ist. Live dabei war, wie die Bayern Dortmund vor der Pause schwindelig spielten, am Ende dann aber noch zittern mussten.

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
