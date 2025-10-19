Bayerns „Schlauchboot“ ist voll mit Millionen

Nicht nur die Tabelle der deutschen Bundesliga führt der FC Bayern überlegen an. Auch im Ranking der Marken, die Menschen aus aller Welt mit der Stadt München verbinden, ist der Rekordchampion die Nummer eins. Weit vor dem Oktoberfest und BMW. Pro Heimspiel im gigantischen „Schlauchboot“ Allianz Arena nimmt der FCB sechs Millionen Euro (Tickets, Trikots, Gastro) ein, beim Klassiker gegen Dortmund (2:1) war’s noch ein bisschen mehr. „Die Faszination dieses Spiels ist einzigartig, fast elektrisch“, sagt Kurt aus Kufstein, der mit einer Bayern-Fanabordnung aus Tirol angereist ist. Live dabei war, wie die Bayern Dortmund vor der Pause schwindelig spielten, am Ende dann aber noch zittern mussten.