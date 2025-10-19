SK Rapid gegen den LASK ab 17 Uhr LIVE

In das bereits zweite Saisonduell mit Kühbauer nach dessen Wechsel vom WAC zum LASK geht Stöger mit Vorfreude. Das erste Match in Wolfsberg im August war 2:1 an Rapid gegangen. Stöger betonte den gegenseitigen Respekt. „Viele Anekdoten mit Didi sind Zweikampf-behaftet. Zweikämpfe als Spieler waren immer spannend mit ihm, denen bin ich aus dem Weg gegangen. Zweikämpfe als Trainer haben wir eigentlich nicht gehabt. Wir schätzen die Arbeit des anderen.“ Den LASK sah der Rapid-Coach indes „weit unter dem, was die Mannschaft hergibt“. Und: „Mit dem Didi wird die Aufgabe nicht leichter, weil er ganz einfach ein guter Trainer ist.“ Die Coach-Rochade habe jedenfalls die Match-Vorbereitung beeinflusst. „Wir versuchen uns ein bissl in ihn hineinzudenken, was könnte er auspacken.“