Flasche bei Störaktion explodiert: Ein Verletzter

Während eines Gottesdienstes der Zeugen Jehovas zündeten Jugendliche in Bad Reichenhall (Bayern) einen Knallkörper. Die Polizei wurde gerufen: Ein Beamter erlitt bei dem Einsatz ein Knalltrauma.
Zu einer Störaktion kam es am vergangenen Mittwoch im benachbarten Bayern: Zeugen alarmierten die Polizei, dass Knallkörper gezündet werden.
Als die Beamten eintrafen, fiel ihnen sofort eine verdächtige PET-Flasche in der Hofeinfahrt auf. Als sie den Bereich absperren wollten, explodierte die Flasche plötzlich. Ein Polizist (28) erlitt dabei ein Knalltrauma. Er wurde ins Spital gebracht.
Bereits bei vorherigen Treffen kam es immer wieder zu Störungen, vermutlich durch Jugendliche.
Es wird nun wegen Störung der Religionsausübung, gefährliche Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Ob es sich um ein religiöses Motiv handelt, ist noch nicht bekannt.
