Wie aus Paradelinkem der neue Wählerliebling wurde

Wie schafft es ein Finanzminister, der nur nimmt, statt zu geben, zum beliebtesten Ressortchef? Markus Marterbauer (60) setzt auf nimmermüdes, freundliches Erklären seiner Budgetpolitik. Für skeptische Türkise bleibt der bekennende SPÖ-Linke und „Bablerist“ ein „Wolf im Schafspelz“.
Zwei Tage Luxemburg mit allen EU-Finanzministern. Heikler Themenmix: eine neue EU-Richtlinie zur Tabak-Besteuerung, die künftig auch „tabakähnliche Substanzen“ nicht außen vor lässt. Und: Wie kommt die EU-Kommission zu mehr eigenen Einnahmen, um den 800-Milliarden-Euro-Kredit für den EU-Wiederaufbau-Fonds nach Corona abzustottern?
