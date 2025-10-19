Wie aus Paradelinkem der neue Wählerliebling wurde

Zwei Tage Luxemburg mit allen EU-Finanzministern. Heikler Themenmix: eine neue EU-Richtlinie zur Tabak-Besteuerung, die künftig auch „tabakähnliche Substanzen“ nicht außen vor lässt. Und: Wie kommt die EU-Kommission zu mehr eigenen Einnahmen, um den 800-Milliarden-Euro-Kredit für den EU-Wiederaufbau-Fonds nach Corona abzustottern?