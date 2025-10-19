„Froh, wie ich die Saison herumgerissen habe“

Valentina Höll hat es wieder getan. Die 23-jährige Mountainbikerin holte sich heuer zum vierten Mal den Downhill-Gesamtweltcup und WM-Gold, aber auch nur einen Weltcupsieg. Nach dem letzten Saisonrennen in Mont-Sainte-Anne (Kan) kehrte sie in ihre Wohnung nach Innsbruck zurück und nahm sich für ein Gespräch Zeit.