Bettelverbot: Erst eine einzige Anzeige in Graz

Es war eines der großen Prestigeprojekte der blau-schwarzen Landesregierung unter Mario Kunasek (FPÖ) und Manuela Khom (ÖVP): Ein neu gestalteter Paragraf im Landessicherheitsgesetz, der das Betteln mit Tieren und Kindern untersagt. Außerdem ist Betteln „in aufdringlicher oder aggressiver Weise, wie durch Anfassen, Beschimpfen, unaufgefordertes Begleiten oder unerwünschtes Betreten“ verboten. Am 1. September 2025 trat das Gesetz in Kraft.