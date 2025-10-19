Bettelverbot: Erst eine einzige Anzeige in Graz

Seit 1. September ist das neue Bettelverbot der steirischen Landesregierung in Kraft. Das Bitten um Geld mit Tieren, Kindern und auf eine aggressive oder aufdringliche Weise ist seither verboten. Allerdings hat es bisher nur eine einzige Anzeige gegeben.
Es war eines der großen Prestigeprojekte der blau-schwarzen Landesregierung unter Mario Kunasek (FPÖ) und Manuela Khom (ÖVP): Ein neu gestalteter Paragraf im Landessicherheitsgesetz, der das Betteln mit Tieren und Kindern untersagt. Außerdem ist Betteln „in aufdringlicher oder aggressiver Weise, wie durch Anfassen, Beschimpfen, unaufgefordertes Begleiten oder unerwünschtes Betreten“ verboten. Am 1. September 2025 trat das Gesetz in Kraft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.