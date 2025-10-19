Vorteilswelt
Premier League

Liverpool gegen ManUnited ab 17.30 Uhr LIVE

Premier League
19.10.2025 05:00
Liverpools Mohamed Salah
Liverpools Mohamed Salah(Bild: AP)

8. Spieltag in der Premier League: Der FC Liverpool trifft auf Manchester United. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Vor dem 100. Duell zwischen Liverpool und Manchester United an der Anfield Road rücken die Taktgeber an der Seitenlinie ins Blickfeld. Arne Slot hat mit den Reds trotz horrender Investitionen im Sommer noch nicht richtig in die Erfolgsspur gefunden, sein Gegenüber Ruben Amorim gilt medial bereits seit Monaten als angezählt. Dem Verlierer drohen nach dem Premier-League-Schlager ungemütliche Tage.

Liverpool liegt nach zwei Niederlagen in sieben Runden als Zweiter (15 Punkte) auf Schlagdistanz zu Spitzenreiter Arsenal (16). Drei Niederlagen in Folge gegen Oliver Glasners Crystal Palace (1:2), Galatasaray in der Champions League (0:1) und zuletzt gegen Chelsea (1:2) ließen jedoch erste Zweifel aufkommen. Slot ortete Kleinigkeiten als dafür ausschlaggebend. Dennoch: „Ergebnisse lügen nicht. Und wenn du dreimal in Folge verlierst, solltest du besser werden“, merkte der Niederländer an.

Liverpools Sorgenkinder Isak und Wirtz
Gegen ManUnited wird Torhüter Alisson Becker weiter verletzt fehlen, ihn wird wieder der Georgier Giorgi Mamardashvili vertreten. Dass der um die britische Rekordsumme von 144 Mio. Euro verpflichtete Alexander Isak bisher noch kein Faktor ist, ließ Slot kalt. Schwedens Teamstürmer habe im Sommer praktisch keine Vorbereitung absolviert. „Fitnesstechnisch ist er jetzt nahe dem Level, auf dem er sein sollte. Ab jetzt können wir ihn fair beurteilen“, betonte Slot. Auch Florian Wirtz hat noch nicht eingeschlagen. Kein Tor und kein Assist stehen beim Deutschen bisher zu Buche.

Manchester reist zwar mit einem Erfolgserlebnis im Rücken an, die bisherigen Auftritte lassen aber eine weitere mühsame Saison für die Red Devils vermuten. Zehn Punkte aus sieben Spielen sind nicht das, was sich Clubspitze und Fans erhoffen. Seine erste Saison als Trainer von United beendete Amorim auf dem 15. Tabellenplatz. Es war die schlechteste Abschlussplatzierung für den Klub seit über 50 Jahren.

Ratcliffe gibt Amorim Jobgarantie
Trotzdem muss sich der Portugiese angeblich keine Sorgen um seinen Job machen. Co-Inhaber und Fußballchef Sir Jim Ratcliffe sprach dem 40-Jährigen vorerst eine Art Jobgarantie aus. „Ruben hat drei Jahre Zeit, um zu beweisen, dass er ein großartiger Trainer ist“, sagte Ratcliffe. Britische Medien bezweifeln allerdings, dass der für kontroverse Sprüche bekannte Milliardär auch dann an diesem Versprechen festhält, wenn die gewünschten Ergebnisse ausbleiben.

Manchester-United-Trainer Ruben Amorim
Manchester-United-Trainer Ruben Amorim(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Amorim betonte Fortschritte. „Ich finde, wir spielen gut, bis wir im Strafraum sind“, bekräftigte der Coach. Das Hauptproblem liege ganz vorn: „Wir müssen im Strafraum aggressiver sein, kaltschnäuziger.“ Dann kann es auch an der Anfield Road mit einem Erfolgserlebnis klappen. In der Vorsaison gelang United ein respektables 2:2. Ratcliffes Zuspruch tue gut, merkte Amorim an. „Aber gleichzeitig gefällt mir das nicht, weil ich nicht möchte, dass das Gefühl entsteht, wir hätten Zeit, Dinge zu klären. Bei großenKClubs muss man beweisen, dass wir jede Woche bereit sind, Spiele zu gewinnen.“

