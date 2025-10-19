Liverpool gegen ManUnited ab 17.30 Uhr LIVE

Liverpools Sorgenkinder Isak und Wirtz

Gegen ManUnited wird Torhüter Alisson Becker weiter verletzt fehlen, ihn wird wieder der Georgier Giorgi Mamardashvili vertreten. Dass der um die britische Rekordsumme von 144 Mio. Euro verpflichtete Alexander Isak bisher noch kein Faktor ist, ließ Slot kalt. Schwedens Teamstürmer habe im Sommer praktisch keine Vorbereitung absolviert. „Fitnesstechnisch ist er jetzt nahe dem Level, auf dem er sein sollte. Ab jetzt können wir ihn fair beurteilen“, betonte Slot. Auch Florian Wirtz hat noch nicht eingeschlagen. Kein Tor und kein Assist stehen beim Deutschen bisher zu Buche.