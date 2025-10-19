Pfiffe und „Wir woll‘n Rapid seh‘n“ – Fans sauer

„Nur wir sind schuld“

Rein ergebnistechnisch scheint der Schluss nicht völlig unzulässig. Vier Spiele in Serie nicht gewonnen, drei in Serie verloren – Rapid verbucht zumindest eine Ergebniskrise. Am Sonntag war‘s gegen den LASK auch spielerisch herzlich wenig. Warum das? „Ich kann‘s mir auch nicht erklären“, betrieb ein sichtlich gezeichneter Jannes Horn im Sky-Interview Ursachenforschung: „Wir wurden so heiß gemacht auf das Spiel, haben uns so gut gefühlt – und dann das.“ Ausreden? Fehlanzeige! „Nur wir sind schuld“, sagte der Deutsche: „Wir 14, 15 Spieler auf dem Feld, sonst niemand.“ Und jetzt? „Müssen wir am Donnerstag (in der Conference League gegen die Fiorentina, Anm.) ein anderes Gesicht zeigen, sonst kommen wir da nicht raus.“