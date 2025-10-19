Pfiffe und „Wir woll‘n Rapid seh‘n“ – Fans sauer

Schnell ging‘s! Kaum ist der Jubel in Hütteldorf über die Tabellenführung verhallt, scheint die Stimmung gekippt. „Wir woll‘n Rapid seh‘n“, mischten die Fans nach dem 0:2 gegen den LASK in ihr Pfeifkonzert nach Schlusspfiff. Und: „Wir sind Rapid, und wer seid ihr?“ Es brodelt in Hütteldorf.
Sonntagabend, knapp vor 19 Uhr in Wien-West. Die Partie gegen den LASK ist gerade ein paar Minuten beendet, da schlurft die Rapid-Mannschaft zur obligaten Verabschiedung vom „Block West“. Die fällt ruppig aus. Spieler und Trainer stehen geradezu apathisch da und lauschen den Unmutsäußerungen vom harten Fan-Kern. Der ist geladen. Schon direkt nach Schlusspfiff hatte dieser ein veritables Pfeifkonzert initiiert. „Wir woll‘n Rapid seh‘n“, skandierten die Supporter. Und: „Wir sind Rapid, und wer seid ihr?“ Der Klassiker unter den Fan-Liedern, wenn‘s darum geht, der Mannschaft den berüchtigten Rapid-Geist abzusprechen. Ist der wirklich verflogen in Hütteldorf?
„Nur wir sind schuld“
Rein ergebnistechnisch scheint der Schluss nicht völlig unzulässig. Vier Spiele in Serie nicht gewonnen, drei in Serie verloren – Rapid verbucht zumindest eine Ergebniskrise. Am Sonntag war‘s gegen den LASK auch spielerisch herzlich wenig. Warum das? „Ich kann‘s mir auch nicht erklären“, betrieb ein sichtlich gezeichneter Jannes Horn im Sky-Interview Ursachenforschung: „Wir wurden so heiß gemacht auf das Spiel, haben uns so gut gefühlt – und dann das.“ Ausreden? Fehlanzeige! „Nur wir sind schuld“, sagte der Deutsche: „Wir 14, 15 Spieler auf dem Feld, sonst niemand.“ Und jetzt? „Müssen wir am Donnerstag (in der Conference League gegen die Fiorentina, Anm.) ein anderes Gesicht zeigen, sonst kommen wir da nicht raus.“
Und die Stimmung wird auch eine spezielle sein am Donnerstag, davon kann der Fußball-Interessierte ausgehen.
