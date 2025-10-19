Vom Kassajob zur Chefin: Wienerin erfand Leben neu

Keine halben Sachen

Und Gabriele Galler macht. Und zwar gründlich. Nach der Matura folgt ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie. 2016 übernimmt sie die Niederlassungsleitung bei Dallmayr – verantwortlich für bis zu 100 Mitarbeiter. Eine Position, die vor ihr nie eine Frau innehatte. „Ich war die Erste – und ich hoffe nicht die Letzte“, sagt sie. Von Sonderbehandlung wollte sie nie etwas wissen. „Frau sein ist keine Entschuldigung. Wenn man führen will, muss man das auch können – ohne Bonus.“