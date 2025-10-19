Migranten bei Überfahrt nach Lampedusa gestorben

Ein weiteres Boot mit Migrantinnen und Migranten ist am Freitag im zentralen Mittelmeer gekentert. Es war mit ungefähr 35 Menschen an Bord von Libyen aus in See gestochen. Bei dem Unglück kam eine Schwangere ums Leben, etwa zwei Dutzend weitere Personen werden noch vermisst. Den Rest konnte die italienische Küstenwache retten, darunter vier Kinder. Die Überlebenden und der Leichnam wurden nach Lampedusa gebracht.