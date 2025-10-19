Vom deutschen Krimi zum spanischen Netflix-Set

„Manchmal klappt‘s, ein andermal wieder nicht“

„Ich habe immer an mich geglaubt“, erzählt Brand. „In zwei Jahren habe ich in 15 Studentenfilmen mitgespielt.“ Mit dem entstandenen Material bewarb er sich schließlich bei Agenturen – und wurde angenommen. Das war der Startschuss für eine Karriere, die ihn heute quer durch Europa führt. Seinen ersten großen Erfolg feierte der Autodidakt in Deutschland im ARD-Krimi „Über die Grenze – Krieg der Sterne“. „Mir wurde zuerst die Hauptrolle versprochen, ich wurde dann jedoch umbesetzt – warum, weiß ich bis heute nicht“, erzählt Brand. „Aber auch die Nebenrolle war super. So ist das in dieser Branche: Mal klappt’s, mal nicht.“