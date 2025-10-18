„Eltern wünschen sich Remis, ich will den Sieg“

Fast genau acht Jahre ist es her, dass sie in der Youth League die Innenverteidigung der Jungbullen gebildet haben. Heute (20) treffen Luca und Matteo Meisl in der 2. Liga erstmals als Gegenspieler aufeinander. Erstgenannter als Kapitän von Aufsteiger Austria Salzburg, sein Bruder als Stammspieler in der Defensivzentrale von Aufstiegskandidat Admira.