„Eltern wünschen sich Remis, ich will den Sieg“

Beim heutigen Aufeinandertreffen in der 2. Liga zwischen der Admira und Austria Salzburg kommt es in der Familie Meisl zum direkten Duell. Erstmals stehen sich die Brüder Luca und Matteo Meisl in einem professionellen Fußballspiel gegenüber. Davor sprachen beide mit der „Krone“ über die besondere Partie.
Fast genau acht Jahre ist es her, dass sie in der Youth League die Innenverteidigung der Jungbullen gebildet haben. Heute (20) treffen Luca und Matteo Meisl in der 2. Liga erstmals als Gegenspieler aufeinander. Erstgenannter als Kapitän von Aufsteiger Austria Salzburg, sein Bruder als Stammspieler in der Defensivzentrale von Aufstiegskandidat Admira.
