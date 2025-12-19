Vorteilswelt
Verkehr in Salzburg

28,4 Millionen Autos rollten heuer durch Liefering

Salzburg
19.12.2025 09:30
Der Verkehr hat in Salzburg heuer zugenommen.
Der Verkehr hat in Salzburg heuer zugenommen.(Bild: Andreas Tröster)

Um satte 400.000 Fahrzeuge angestiegen ist der Autoverkehr heuer auf der Westautobahn (A1) in Liefering. Doch auch andere Bereiche Salzburgs wurden stärker als sonst von den Blechlawinen überrollt. Insgesamt hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) 13 Asfinag-Messstellen ins Visier genommen. 

Unrühmlicher Sieger dabei ist die A1 in Liefering, über die heuer insgesamt 28,44 Millionen Pkw fuhren – ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Knapp dahinter folgen gleich zwei weitere Stellen der Westautobahn: Klessheim mit 25,45 Millionen Autos (plus 1,3 Prozent) und Wals mit 23,25 Millionen (plus 3,4 Prozent).

Anif hat auf der A10 den meisten Verkehr
Das Ranking der Tauernautobahn (A10) führt heuer Anif an. Durch die Flachgauer Gemeinde fuhren 20,57 Millionen Pkw – ein Plus von 1,1 Prozent. Hallein mit 15,52 Millionen Autos (plus 1,5 Prozent) und Flachgau mit 7,11 Millionen (minus 1,3 Prozent) machen die Top drei komplett.

Insgesamt gab es bei vier der 13 Messstellen einen Rückgang des Verkehrs. Sechs Zählstellen verzeichneten eine Zunahme von bis zu zwei Prozent und bei drei Zählstellen wurden zwei bis fünf Prozent mehr Autos gezählt.

