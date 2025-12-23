„Im dunkla tappa“: Orientierungslos im Ländle

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem „Tapp“ bzw. „tappa“ an.
Mit dem Tapp ist ein Schritt gemeint, jedoch auch der Abdruck, welchen dieser auf einer Oberfläche hinterlässt („Luag amol, Sherlock – Fuaßtappa im Schnee!“). Anders als beim Zeitwort go (= gehen) klingt beim vom Tapp abgeleiteten Zeitwort tappa zugleich eine gewisse Unsicherheit im Gang mit.
Und so wird dieses Verb oft dann verwendet, wenn jemand im Dunkeln läuft auf der Suche nach dem richtigen Weg oder eine Alkoholisierung die Schrittfolge des Gehers unregelmäßig erscheinen oder ertönen lässt („I ha di scho ghört, Hubert, wia am halbe viere i s´Schlofzimmer tappat bischt!“).
Geht diese normalerweise nur temporäre Beeinträchtigung des Gangs hingegen in die alltägliche Laufweise über (sei es, weil der Geher ständig betrunken ist oder aber geistig umnachtet und somit in chronischer Dunkelheit befindlich, oder aber: weil er schlichtweg körperlich behindert ist), so spricht der Alemanne politisch höchst unkorrekt von einem menschlichen Tappe. Weitaus lieblicher klingen hier schon die Diminutive von Tapp und tappa in ihrer Hauptwort- wie auch Zeitwortform: das Täpple und das täppla.
Mit Täpple sind ein oder mehrere kleine Schritte gemeint oder eben auch kleine Fußabdrücke (Katzatäpple), während unter täppla oder täppala liebevoll das kleine-Schritte-Machen verstanden wird, wie es etwa von Kleinkindern oder älteren Menschen betrieben wird.
