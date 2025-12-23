„Im dunkla tappa“: Orientierungslos im Ländle

Geht diese normalerweise nur temporäre Beeinträchtigung des Gangs hingegen in die alltägliche Laufweise über (sei es, weil der Geher ständig betrunken ist oder aber geistig umnachtet und somit in chronischer Dunkelheit befindlich, oder aber: weil er schlichtweg körperlich behindert ist), so spricht der Alemanne politisch höchst unkorrekt von einem menschlichen Tappe. Weitaus lieblicher klingen hier schon die Diminutive von Tapp und tappa in ihrer Hauptwort- wie auch Zeitwortform: das Täpple und das täppla.