Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Benning bilanziert

Diese Leichtathletik-Youngsters begeisterten 2025

Vorarlberg
23.12.2025 07:25
Der siebte Rang von Geherin Theresia Emma Mohr bei der U20-EM war DAS Highlight 2025.
Der siebte Rang von Geherin Theresia Emma Mohr bei der U20-EM war DAS Highlight 2025.(Bild: COEN SCHILDERMAN)

Wer Sven Benning, Sportdirektor des Vorarlberger Leichtathletikverbands, im Jahr 2025 überrascht hat und was er seinen langjährigen Aushängeschildern Isabel Posch und Chiara Schuler im neuen Jahr zutraut – die „Krone“ hat nachgefragt.

0 Kommentare

„Wir jammern immer auf einem hohen Niveau“, sagt Sven Benning, der Sportdirektor des Vorarlberger Leichtathletikverbands, mit einem Augenzwinkern. „Aber wir hatten heuer auch wieder 17 Teilnehmer bei internationalen Meisterschaften am Start.“

Lesen Sie auch:
Leni Lindner (l.) und Isabel Posch (M.) matchten sich 2025 mehr als nur einmal über die 100 ...
So geht es weiter
Austro-Sprinterin hat über Zukunft entschieden
02.12.2025
Kometenhafter Aufstieg
Hürden-Youngster mischt weltweit ganz vorne mit
19.06.2025
Leichtathletik
Ge(h)nial! 15-jährige knackt Limit für die U18-EM
02.04.2022

Geherin aus dem Wald strahlt besonder hell
Besonders beeindruckt hat den 49-Jährigen in der abgelaufenen Saison eine junge Dame aus dem Bregenzerwald: Theresia Emma Mohr, die sich bei den U20-Europameisterschaften in Tampere (Fin) im 10.000 Meter Bahngehen mit neuem österreichischem Rekord Rang sieben holen konnte. „Das war richtig, richtig stark“, zollt Benning der TS Egg-Athletin Respekt. „Auch wenn das Gehen immer etwas belächelt wird und als Randdisziplin gilt – der Sport ist olympisch und Theresia hat sich international richtig gut verkauft.“

Kometenhafter Aufsteiger
Das tat auch der 16-jährige Zsombor Klucsik, der einen steilen Aufstieg hinlegte und beim EYOF in Skopje (NMaz) über 400 Meter Hürden ins Finale stürmte. „Dass er sich so entwickelt, war nicht absehbar“, zeigt sich Benning vom Aufstieg des TS-Egg-Youngsters überrascht.

Isabel Posch (li.) musste sich heuer bei der Staatsmeisterschaft zweimal nur Leni Lindner ...
Isabel Posch (li.) musste sich heuer bei der Staatsmeisterschaft zweimal nur Leni Lindner geschlagen geben.(Bild: Alfred Nevsimal)

„So sollte Isabel für die EM gesetzt sein“
Und wie resümiert Benning die Saison der langjährigen Aushängeschilder Isabel Posch und Chiara Schuler? „Isabel hat sich aus der schwierigen Situation, die durch unfreiwilligen Trainerwechsel entstand, sehr gut aufgerappelt und mit den zwei Silbermedaillen und den gelaufenen Zeiten bei der Staatsmeisterschaft sehr gut performt. In der Form sollte sie für die EM 2026 in der Sprintstaffel gesetzt sein.“

Schuler wird 2026 zur Götzis-Rekordhalterin
Gesetzt ist auch Chiara Schuler im kommenden Jahr – für das Hypo Mehrkampfmeeting in Götzis. „Damit wird sie zur alleinigen Ländle-Rekordteilnehmerin im Mösle“, freut sich Benning. „In diesem Jahr hat es leider wieder nicht mit dem Knacken der 6000-Punkte-Marke geklappt. Aber es wäre doch etwas Schönes, wenn sie das in nächste Saison dann in Götzis nachholen könnte.“ 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 1°
Symbol wolkig
Bludenz
-2° / 3°
Symbol wolkig
Dornbirn
-0° / 2°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
124.114 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.488 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.571 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Vorarlberg
Benning bilanziert
Diese Leichtathletik-Youngsters begeisterten 2025
Krone Plus Logo
Weihnachtszeit
Wie man in den Wald hineinruft
Nach Rang acht
„Natürlich ist Olympia dadurch etwas greifbarer“
In Kabine gefilmt
Spanner-Skandal: Ermittlungen abgeschlossen
Stiftung Maria Ebene
5000 Menschen im Ländle sind glücksspielsüchtig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf