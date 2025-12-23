Diese Leichtathletik-Youngsters begeisterten 2025

Geherin aus dem Wald strahlt besonder hell

Besonders beeindruckt hat den 49-Jährigen in der abgelaufenen Saison eine junge Dame aus dem Bregenzerwald: Theresia Emma Mohr, die sich bei den U20-Europameisterschaften in Tampere (Fin) im 10.000 Meter Bahngehen mit neuem österreichischem Rekord Rang sieben holen konnte. „Das war richtig, richtig stark“, zollt Benning der TS Egg-Athletin Respekt. „Auch wenn das Gehen immer etwas belächelt wird und als Randdisziplin gilt – der Sport ist olympisch und Theresia hat sich international richtig gut verkauft.“