Gegen Tunnelwand gefahren: Lenker schwer verletzt

Gemäß ersten Erkenntnissen fuhr der 27-Jährige gegen 18.40 Uhr durch den Maurentobeltunnel in Fahrtrichtung Schruns, da verlor er plötzlich aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen – dieser touchierte die rechte Tunnelwand und wurde in weiterer Folge aus dem Tunnel geschleudert, ehe er auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam.