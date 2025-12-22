Gegen Tunnelwand gefahren: Lenker schwer verletzt

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Sonntagabend in der Montafoner Gemeinde Tschagguns ereignet: Ein 27-jähriger Autofahrer hat sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen zugezogen.
Gemäß ersten Erkenntnissen fuhr der 27-Jährige gegen 18.40 Uhr durch den Maurentobeltunnel in Fahrtrichtung Schruns, da verlor er plötzlich aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen – dieser touchierte die rechte Tunnelwand und wurde in weiterer Folge aus dem Tunnel geschleudert, ehe er auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam.
Erstversorgung durch den Notarzt
Der 27-Jährige zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu – er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von den Rettungskräften zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die L188 war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.
