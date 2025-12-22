Vorteilswelt
Unfall im Montafon

Gegen Tunnelwand gefahren: Lenker schwer verletzt

Chronik
22.12.2025 12:25
Die Unfallstelle in Tschagguns im Überblick.
Die Unfallstelle in Tschagguns im Überblick.(Bild: Bernd Hofmeister)

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Sonntagabend in der Montafoner Gemeinde Tschagguns ereignet: Ein 27-jähriger Autofahrer hat sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen zugezogen. 

Gemäß ersten Erkenntnissen fuhr der 27-Jährige gegen 18.40 Uhr durch den Maurentobeltunnel in Fahrtrichtung Schruns, da verlor er plötzlich aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen – dieser touchierte die rechte Tunnelwand und wurde in weiterer Folge aus dem Tunnel geschleudert, ehe er auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam.

Der Wagen endete als Totalschaden.
Der Wagen endete als Totalschaden.(Bild: Bernd Hofmeister)

Erstversorgung durch den Notarzt
Der 27-Jährige zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu – er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von den Rettungskräften zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die L188 war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
