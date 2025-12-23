ÖSV-Läufer drehte am Glungezer groß auf

Schon im Riesentorlauf kletterte ÖSV-Youngster Moritz Zudrell mit einer ganz starken Fahrt im zweiten Durchgang noch in die Top-10, beim Slalom am Kühtai holte sich der Silbertaler nach Verfolgerrolle im ersten Lauf sogar noch den Sieg.
Was für ein starkes Wochenende von Moritz Zudrell bei den FIS-Rennen am Glungezer! Schon beim Riesentorlauf am Montag war der Silbertaler mit Bestzeit im zweiten Lauf vom 22. auf den 7. Platz geklettert. Und beim Slalom im Kühtai am Dienstag legte der 20-Jährige in seiner Spezialdisziplin noch einmal gewaltig zu.
Schon im ersten Durchgang fuhr „Zudi“ einen sauberen Lauf, setzte sich mit 47,88 Sekunden knapp hinter dem Tiroler Fabio Walch (47,74) auf Platz zwei. Im zweiten ließ der ÖSV-Youngster nicht nach, fuhr die drittbeste Laufzeit und holte sich den Sieg (1:38,77) vor Walch (1:39,01).
