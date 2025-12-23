ÖSV-Läufer drehte am Glungezer groß auf

Was für ein starkes Wochenende von Moritz Zudrell bei den FIS-Rennen am Glungezer! Schon beim Riesentorlauf am Montag war der Silbertaler mit Bestzeit im zweiten Lauf vom 22. auf den 7. Platz geklettert. Und beim Slalom im Kühtai am Dienstag legte der 20-Jährige in seiner Spezialdisziplin noch einmal gewaltig zu.