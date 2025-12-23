Ermittlungen gegen Ex-Geschäftsführer eingestellt



Angezeigt worden war der ehemalige Geschäftsführer von der Stadt Feldkirch. Im Kern ging es um eine fragwürdige Überweisung von 10.000 Euro sowie ein nicht zurückgegebenes Dienstfahrrad. Die Staatsanwaltschaft stellte jedoch fest, dass diesen Vorwürfen keine strafrechtliche Relevanz zukommt. Peter Wallnöfer, der Rechtsvertreter des Ex-Geschäftsführers, äußerte sich erfreut über die Entscheidung. Er betonte, dass die Vorwürfe von Anfang an unbegründet und tendenziös gewesen seien.