Ermittlungen gegen Ex-Geschäftsführer eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat die Ermittlungen gegen den ehemaligen Geschäftsführer des Montforthauses eingestellt. Die Vorwürfe basierten auf einer internen Gebarungsprüfung, konnten jedoch laut „Neue Vorarlberger Tageszeitung“ nicht bestätigt werden.
Angezeigt worden war der ehemalige Geschäftsführer von der Stadt Feldkirch. Im Kern ging es um eine fragwürdige Überweisung von 10.000 Euro sowie ein nicht zurückgegebenes Dienstfahrrad. Die Staatsanwaltschaft stellte jedoch fest, dass diesen Vorwürfen keine strafrechtliche Relevanz zukommt. Peter Wallnöfer, der Rechtsvertreter des Ex-Geschäftsführers, äußerte sich erfreut über die Entscheidung. Er betonte, dass die Vorwürfe von Anfang an unbegründet und tendenziös gewesen seien.
Harte Kritik vom Rechnungshof
Fakt ist allerdings ebenfalls, dass bereits vor der Anzeige der Rechnungshof in einem Prüfbericht die Geschäftsführung des Montforthauses hart kritisiert hatte. Insbesondere wurden Mängel in der Budgetplanung und fehlende Transparenz beanstandet.
