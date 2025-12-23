Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Montforthaus Feldkirch

Ermittlungen gegen Ex-Geschäftsführer eingestellt

Vorarlberg
23.12.2025 10:49
Das Feldkircher Montforthaus schreibt seit Jahren rote Zahlen.
Das Feldkircher Montforthaus schreibt seit Jahren rote Zahlen.(Bild: Petra Rainer)

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat die Ermittlungen gegen den ehemaligen Geschäftsführer des Montforthauses eingestellt. Die Vorwürfe basierten auf einer internen Gebarungsprüfung, konnten jedoch laut „Neue Vorarlberger Tageszeitung“ nicht bestätigt werden.

0 Kommentare


Angezeigt worden war der ehemalige Geschäftsführer von der Stadt Feldkirch. Im Kern ging es um eine fragwürdige Überweisung von 10.000 Euro sowie ein nicht zurückgegebenes Dienstfahrrad. Die Staatsanwaltschaft stellte jedoch fest, dass diesen Vorwürfen keine strafrechtliche Relevanz zukommt. Peter Wallnöfer, der Rechtsvertreter des Ex-Geschäftsführers, äußerte sich erfreut über die Entscheidung. Er betonte, dass die Vorwürfe von Anfang an unbegründet und tendenziös gewesen seien.

Harte Kritik vom Rechnungshof
Fakt ist allerdings ebenfalls, dass bereits vor der Anzeige der Rechnungshof in einem Prüfbericht die Geschäftsführung des Montforthauses hart kritisiert hatte. Insbesondere wurden Mängel in der Budgetplanung und fehlende Transparenz beanstandet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-3° / 1°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-2° / 2°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-0° / 2°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
129.367 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
123.864 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
111.474 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Vorarlberg
Montforthaus Feldkirch
Ermittlungen gegen Ex-Geschäftsführer eingestellt
Zeugen gesucht
Fahrradfahrerin von Auto abgedrängt
2:5 bei Philadelphia
NHL: Marco Rossi verliert erstmals mit Vancouver
Benning bilanziert
Diese Leichtathletik-Youngsters begeisterten 2025
Krone Plus Logo
Weihnachtszeit
Wie man in den Wald hineinruft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf