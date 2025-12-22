„Natürlich ist Olympia dadurch etwas greifbarer“

„Ich hätte auch dieses Mal probiert, schon im ersten Lauf weiter vorne zu sein“, sagte Patrick Feurstein, nachdem er beim Riesentorlauf von Alta Badia (It) im zweiten Lauf – wie schon öfters in seiner Karriere – mit einer Topleistung in Lauf zwei noch von Halbzeitrang 22 auf Platz acht und damit zu seinem besten Saisonergebnis gefahren war. „Ich bin auch Lauf eins im Mittelteil die zweite Zeit gefahren, habe aber oben und unten zu viele Fehler gemacht.“